Гент - Заря 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 30.11.2023

"Чорно-белые" снова потерпели фиаско, потеряв шансы выйти из группы.

В четверг, 30 ноября, прошел матч пятого тура группы В Лиги конференций, в котором сошлись Гент и Заря.

Уже на 20-й минуте поединка бельгийцы вышли вперед за счет гола Малика Фофана. На старте второй половины встречи Гент организовал более чем комфортное преимущество благодаря автоголу Арсения Батагова и результативному удару Гифта Орбана.

Вскоре тяжелую травму ноги получил голкипер хозяев поля Поль Нарди , после чего его одноклубники четвертый раз огорчили Никиту Турбаевского. Денис Нагнойный забил единственный гол луганчан, установив тем самым окончательный счет встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Гент - Заря в пятом туре Лиги конференций:

Гент - Заря 4:1

Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (аг.), Орбан, 55, Гендельман, 75 - Нагнойный, 82.

Ожидаемые голы (xG): 1,58 - 0,32

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 20 - 10

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 9 - 15

Гент: Нарди (Роф, 70) - Фадига, Кандусс (Торунарига, 46), Ватанабе, Фортуна (Тиссудали, 70) - Геркенс, Кумс (Хюльсагер, 59), Гендельман, Фофана (Лагаэ, 70) - Куйперс, Гифт.

Заря: Турбаевский - Данченко (Горбач, 32), Джордан, Боль, Снурницын - Азиангбе (Нагнойный, 62), Батагов, Чурко (Мишнев, 83) - Кирюханцев (Алефиренко, 83), Герреро, Антюх (Бугай, 62).

Предупреждения: Фадига, Хюльсагер - Антюх, Азиангбе.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!