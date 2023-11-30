Гент - Заря 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 30.11.2023
В четверг, 30 ноября, прошел матч пятого тура группы В Лиги конференций, в котором сошлись Гент и Заря.
Уже на 20-й минуте поединка бельгийцы вышли вперед за счет гола Малика Фофана. На старте второй половины встречи Гент организовал более чем комфортное преимущество благодаря автоголу Арсения Батагова и результативному удару Гифта Орбана.
Вскоре тяжелую травму ноги получил голкипер хозяев поля Поль Нарди , после чего его одноклубники четвертый раз огорчили Никиту Турбаевского. Денис Нагнойный забил единственный гол луганчан, установив тем самым окончательный счет встречи.
Вашему вниманию видео всех голов матча Гент - Заря в пятом туре Лиги конференций:
Гент - Заря 4:1
Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (аг.), Орбан, 55, Гендельман, 75 - Нагнойный, 82.
Ожидаемые голы (xG): 1,58 - 0,32
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 9 - 15
Гент: Нарди (Роф, 70) - Фадига, Кандусс (Торунарига, 46), Ватанабе, Фортуна (Тиссудали, 70) - Геркенс, Кумс (Хюльсагер, 59), Гендельман, Фофана (Лагаэ, 70) - Куйперс, Гифт.
Заря: Турбаевский - Данченко (Горбач, 32), Джордан, Боль, Снурницын - Азиангбе (Нагнойный, 62), Батагов, Чурко (Мишнев, 83) - Кирюханцев (Алефиренко, 83), Герреро, Антюх (Бугай, 62).
Предупреждения: Фадига, Хюльсагер - Антюх, Азиангбе.
Источник: MEGOGO
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