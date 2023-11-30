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Гент - Заря 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 30.11.2023

"Чорно-белые" снова потерпели фиаско, потеряв шансы выйти из группы.
Вчера, 22:50
Гент - Заря / Getty Images
Гент - Заря / Getty Images

В четверг, 30 ноября, прошел матч пятого тура группы В Лиги конференций, в котором сошлись Гент и Заря.

Уже на 20-й минуте поединка бельгийцы вышли вперед за счет гола Малика Фофана. На старте второй половины встречи Гент организовал более чем комфортное преимущество благодаря автоголу Арсения Батагова и результативному удару Гифта Орбана.

Вскоре тяжелую травму ноги получил голкипер хозяев поля Поль Нарди , после чего его одноклубники четвертый раз огорчили Никиту Турбаевского. Денис Нагнойный забил единственный гол луганчан, установив тем самым окончательный счет встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Гент - Заря в пятом туре Лиги конференций:

Гент - Заря 4:1
Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (аг.), Орбан, 55, Гендельман, 75 - Нагнойный, 82.

Ожидаемые голы (xG): 1,58 - 0,32
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 9 - 15

Гент: Нарди (Роф, 70) - Фадига, Кандусс (Торунарига, 46), Ватанабе, Фортуна (Тиссудали, 70) - Геркенс, Кумс (Хюльсагер, 59), Гендельман, Фофана (Лагаэ, 70) - Куйперс, Гифт.

Заря: Турбаевский - Данченко (Горбач, 32), Джордан, Боль, Снурницын - Азиангбе (Нагнойный, 62), Батагов, Чурко (Мишнев, 83) - Кирюханцев (Алефиренко, 83), Герреро, Антюх (Бугай, 62).

Предупреждения: Фадига, Хюльсагер - Антюх, Азиангбе.

ИсточникMEGOGO

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Гент - Заря 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 30.11.2023
Гент - Заря 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций 30.11.2023

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