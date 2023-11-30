Гент - Заря 4:1: обзор матча и результат игры 30.11.2023

Будущий матч против Брейдаблика не будет иметь никакого турнирного значения.

В четверг, 30 ноября, состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги конференций, в котором бельгийский Гент принимал украинскую Зарю.

В то время как бельгийцев устраивала и ничья, "черно-белым" была необходима только победа для того, чтобы сохранить шансы на плей-офф турнира. Но за тур до финиша группового раунда они были упущены.

Без пропущенного гола команда Юрия Коваля продержалась всего 20 минут - отличился Малик Фофана.

До перерыва Гент больше не забивал, но зато сразу после него отправил в ворота Никиты Турбаевского сразу два гола (не без помощи луганчан): сначала мяч в собственные ворота срезал Арсений Батагов, после чего Гифт Орбан довел счет до разгромного.

Источник: Getty Images

В середине второй половины жуткую травму на ровном месте получил вратарь хозяев поля Поль Нарди, которого впоследствии заменил Дави Роф - у него еще будет свой "звездный" час.

Но до него бельгийцы успели забить четвертый гол усилиями Омри Гендельмана. И лишь за восемь минут до конца основного времени Заря забила гол престижа.

Денис Нагнойный решился на удар из-за пределов штрафной площади. Удар, если быть честным, получился не самый лучший. Но даже с таким исполнением не справился Роф, от чьих рук мяч полетел в штангу и оказался в сетке ворот.

В итоге Гент заработал три очка и вместе с Маккаби досрочно вышел в плей-офф Лиги конференций. В последнем туре они между собой определят, кто отправится сразу в 1/8 финала, а кто будет вынужден пройти через стадию 1/16.

Заря же потерпела очередное поражение, которое лишило украинский клуб всяческих надежд на евровесну. И даже последний матч против Брейдаблика не будет иметь никакого турнирного значения - "черно-белые" с четырьмя очками останутся на третьем месте группы В.

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Статистика матча Гент - Заря пятого тура Лиги конференций

Гент - Заря 4:1

Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (аг.), Орбан, 55, Гендельман, 75 - Нагнойный, 82.

Ожидаемые голы (xG): 1,58 - 0,32

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 20 - 10

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 9 - 15

Гент: Нарди (Роф, 70) - Фадига, Кандусс (Торунарига, 46), Ватанабе, Фортуна (Тиссудали, 70) - Геркенс, Кумс (Хюльсагер, 59), Гендельман, Фофана (Лагаэ, 70) - Куйперс, Гифт.

Заря: Турбаевский - Данченко (Горбач, 32), Джордан, Боль, Снурницын - Азиангбе (Нагнойный, 62), Батагов, Чурко (Мишнев, 83) - Кирюханцев (Алефиренко, 83), Герреро, Антюх (Бугай, 62).

Предупреждения: Фадига, Хюльсагер - Антюх, Азиангбе.

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