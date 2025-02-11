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Украинский арбитр в шестой раз в сезоне будет судить еврокубковый матч

Отечественный рефери закрепился на международной арене.
Сегодня, 12:38
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

Николай Балакин рассудит матч плей-офф Лиги конференций. Вместе с соотечественниками он будет обслуживать поединок Целье – АПОЭЛ, сообщает официальный сайт турнира.

36-летний арбитр в сезоне 2024/25 пять раз работал в поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы. В частности, он рассудил матч леверкузенского Байера и австрийского Зальцбурга в главном еврокубке.

Судейская бригада в грядущем матче будет полностью украинской. Балакину помогут лайнсмены Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым арбитром стал Виталий Романов. С системой VAR будут работать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.

К слову, на ISPORT.ua доступен прогноз на матч Манчестер Сити – Реал в плей-офф Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: апоэл Николай Балакин Целье

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