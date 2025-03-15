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Сборная Италии объявила заявку на четвертьфинал Лиги наций

Тренерский штаб во главе с Лучано Спаллетти вызвал 23 исполнителя.
Сегодня, 13:22
Сборная Италии / Getty Images
Сборная Италии / Getty Images

"Скуадра Адзурра" обнародовала состав на поединки против сборной Германии. На стадии 1/4 финала соперники встретятся дважды.

Традиционно костяк национальной команды составили представители Серии A. В заявку попали только пятеро легионеров. Они представляют чемпионаты Англии (Викарио, Удоги, Калафьори, Тонали) и Франции (Доннарумма).

Состав сборной Италии на четвертьфинал Лиги наций:

Вратари: Доннарумма, Мерет, Викарио

Защитники: Удоги, Камбьязо, Гатти, Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо, Калафьори, Комуццо, Руджери

Полузащитники: Баррелла, Фраттези, Ровелла, Риччи, Казадеи, Тонали

Нападающие: Кин, Лукка, Мальдини, Ретеги, Политано, Распадори, Дзакканьи

Первый четвертьфинальный поединок состоится на Джузеппе Меацца в Милане. Ответный матч сыграют в Дортмунде 23 марта.

К слову, накануне сборная Бельгии объявила состав на матчи против Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии

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