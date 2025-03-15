Сборная Италии объявила заявку на четвертьфинал Лиги наций
"Скуадра Адзурра" обнародовала состав на поединки против сборной Германии. На стадии 1/4 финала соперники встретятся дважды.
Традиционно костяк национальной команды составили представители Серии A. В заявку попали только пятеро легионеров. Они представляют чемпионаты Англии (Викарио, Удоги, Калафьори, Тонали) и Франции (Доннарумма).
Состав сборной Италии на четвертьфинал Лиги наций:
Вратари: Доннарумма, Мерет, Викарио
Защитники: Удоги, Камбьязо, Гатти, Бастони, Буонджорно, Ди Лоренцо, Калафьори, Комуццо, Руджери
Полузащитники: Баррелла, Фраттези, Ровелла, Риччи, Казадеи, Тонали
Нападающие: Кин, Лукка, Мальдини, Ретеги, Политано, Распадори, Дзакканьи
𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 14, 2025
📋💙 La lista dei 25 convocati del Ct Luciano Spalletti per i playoff di Nations League contro la Germania 🙌🏻 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/s1O2jj5I1H
Первый четвертьфинальный поединок состоится на Джузеппе Меацца в Милане. Ответный матч сыграют в Дортмунде 23 марта.
К слову, накануне сборная Бельгии объявила состав на матчи против Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!