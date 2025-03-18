iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мбаппе выбрал идеального наследника Дешама

Звезда мадридского Реала предпочитает работу с чемпионами мира 1998 года.
Сегодня, 18:23
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Дидье Дешам уйдет с должности наставника сборной Франции после ЧМ-2026. Форвард национальной команды Килиан Мбаппе поделился мыслями о следующем тренере, сообщает Le Parisien.

"Понимаю, на кого вы намекаете, но не буду говорить о нем, потому что это не моя задача. Есть президент федерации, который принимает решение.

Все говорят о Зидане. Мы не собираемся притворяться, что живем в пещере и ничего не знаем о ситуации вокруг. Но говорить об этом – не наше дело.

Идеальный наследник? Зинедин Зидан. Но, как я сказал раньше, решать будет Филипп Диалло, это именно его полномочия. Посмотрим, на какие критерии он будет опираться и какое решение примет", – заявил Мбаппе.

Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года. Под его руководством "трехцветные" триумфовали на ЧМ-2018 и в Лиге наций 2020/21. Также специалист вывел команду в финал Мундиаля-2022 и Евро-2016.

Кстати, ранее экс-хавбек сборной Италии Кандрева объявил о завершении карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Дидье Дешам Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Мбаппе рассказал о своем отношении к президенту ПСЖ Мбаппе рассказал о своем отношении к президенту ПСЖ
Дубль Мбаппе обеспечил Реалу гостевую победу над Вильярреалом Дубль Мбаппе обеспечил Реалу гостевую победу над Вильярреалом
Мбаппе перегнал Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за Реал Мбаппе перегнал Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за Реал
Мбаппе установил рекорд среди французских игроков в топ-5 чемпионатах Мбаппе установил рекорд среди французских игроков в топ-5 чемпионатах

Видео

Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту
Месси и Альба помогли Интеру обыграть Атланту

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: команда Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа20:28
"Его время подходит к концу": легенда Арсенала призвал уволить Артету
Бокс20:06
"Я не стану Шварценеггером". Усик рассказал, чем займется после карьеры
Европа19:58
Фиорентина получила наказание за скандальный баннер против Ювентуса
Бокс19:37
"Хотим драться с Усиком": тренер Паркера назвал приоритетную цель
Европа19:26
Креативный, талантливый и самоотверженный: скауты Реала получили "неподъемную" задачу
Биатлон19:10
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
Игровые18:59
Новый сезон МЛБ стартовал Мировым туром в Токио
Бокс18:35
Усик назвал потенциально последнего соперника на профессиональном уровне
Лига наций18:23
Мбаппе выбрал идеального наследника Дешама
Бокс18:10
"Это был мой самый легкий бой": Леннокс Льюис оценил победу над Майком Тайсоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK