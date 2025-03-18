Мбаппе выбрал идеального наследника Дешама

Дидье Дешам уйдет с должности наставника сборной Франции после ЧМ-2026. Форвард национальной команды Килиан Мбаппе поделился мыслями о следующем тренере, сообщает Le Parisien.

"Понимаю, на кого вы намекаете, но не буду говорить о нем, потому что это не моя задача. Есть президент федерации, который принимает решение.

Все говорят о Зидане. Мы не собираемся притворяться, что живем в пещере и ничего не знаем о ситуации вокруг. Но говорить об этом – не наше дело.

Идеальный наследник? Зинедин Зидан. Но, как я сказал раньше, решать будет Филипп Диалло, это именно его полномочия. Посмотрим, на какие критерии он будет опираться и какое решение примет", – заявил Мбаппе.

Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года. Под его руководством "трехцветные" триумфовали на ЧМ-2018 и в Лиге наций 2020/21. Также специалист вывел команду в финал Мундиаля-2022 и Евро-2016.

Кстати, ранее экс-хавбек сборной Италии Кандрева объявил о завершении карьеры.

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