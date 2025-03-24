УЕФА определил хозяина Финала четырех Лиги наций

Решающая часть сезона 2024/25 состоится в двух городах.

Финал четырех Лиги наций запланирован на начало июня. Мини-турнир примет Германия, сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединки пройдут в Штутгарте и Мюнхене. Оба города примут по одному полуфиналу. Матч за 3-е место состоится в Штутгарте, а финал – в Мюнхене.

Список поединков Финала четырех Лиги наций 2024/25:

4 июня, 21:45, Мюнхен, Германия – Португалия

5 июня, 21:45, Штутгарт, Испания – Франция

8 июня, 16:00, Штутгарт, матч за 3-е место

8 июня, 21:45, Мюнхен, финал



К слову, накануне Украина разгромно проиграла сборной Бельгии в Лиге наций.

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