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УЕФА определил хозяина Финала четырех Лиги наций

Решающая часть сезона 2024/25 состоится в двух городах.
Сегодня, 18:56       Автор: Антон Федорцив
Альянц Арена / Getty Images
Альянц Арена / Getty Images

Финал четырех Лиги наций запланирован на начало июня. Мини-турнир примет Германия, сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединки пройдут в Штутгарте и Мюнхене. Оба города примут по одному полуфиналу. Матч за 3-е место состоится в Штутгарте, а финал – в Мюнхене.

Список поединков Финала четырех Лиги наций 2024/25:

  • 4 июня, 21:45, Мюнхен, Германия – Португалия
  • 5 июня, 21:45, Штутгарт, Испания – Франция
  • 8 июня, 16:00, Штутгарт, матч за 3-е место
  • 8 июня, 21:45, Мюнхен, финал


К слову, накануне Украина разгромно проиграла сборной Бельгии в Лиге наций.

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