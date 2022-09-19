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Миколенко пропустил тренировку сборной Украины

Защитник Эвертона восстанавливается от незначительного повреждения.
Вчера, 23:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
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Сборная Украины прибыла в Глазго на матч Лиги наций против Шотландии, который состоится в среду, 21 сентября.

Украинская национальная команда провела тренировку на стадионе Фирхилл, однако в занятии не принимал участие защитник Эвертона Виталий Миколенко.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, игрок ливерпульского клуба получил незначительное повреждение в недавнем матче английской Премьер-лиги против Вест Хэма (1:0).

Врачи решили, что Миколенко нужен отдых. Завтра медицинский штаб национальной команды проведет обследование защитника и определит состояние его готовности к участию в предматчевой тренировке.

Напомним, что матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Сборная Украины сборная Шотландии Лига наций Виталий Миколенко
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