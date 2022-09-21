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Стал известен сoстав сбoрнoй Украины на матч против Шотландии

Главный тренер Александр Петраков определился с футболистами, которым доверил играть с первых минут.
Сегодня, 20:42
Артем Довбик
Артем Довбик
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В рамках перенесенного матча первого тура группового этапа сборная Украины встретится с Шотландией на Хэмпден Парк.

Наставник нашей сборной Александр Петраков определил стартовый состав на эту встречу.

Среди прочего, стоит отметить появление с первых минут Анатолия Трубина, Богдана Михайличенко, Михаила Мудрика и Артема Довбика.

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Украина: Трубин - Караваев, Бондар, Матвиенко, Михайличенко -Степаненко, Малиновский, Пихаленок - Ярмоленко, Довбик, Мудрик.

Запасные: Лунин, Ризнык, Кривцов, Качараба, Миколенко, Тымчик, Сидорчук, Игнатенко, Цыганков, Коваленко, Зубков, Яремчук.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Прямая трансляция будет доступна на Youtube-канале УАФ и телеканале ICTV.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина
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