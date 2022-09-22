Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций

Кто показывает матч Лиги наций-2022 Армения - Украина и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

Кто показывает матч Лиги наций-2022 Армения - Украина и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В субботу, 21 сентября, национальная сборная Украины продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

В рамках пятого тура группы 1 Дивизиона B украинская команды сыграет на выезде с Арменией.

Поединок Лиги наций Армения - Украина состоится на Республиканском стадионе в Ереване. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шотландия - Украина?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шотландия - Украина, которая начнется 21 сентября в 16:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине этот поединок в прямом эфире в рамках информационного марафона "Єдині новини" покажут на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, транслируемых в сетях кабельных операторов, ОТТ-платформах и сети цифрового телевидения Т2. Также матч будет доступным для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Другие поединки Лиги наций будут доступны для просмотра на платформе MEGOGO.

Сборные Армении и Украины сыграли друг против друга в рамках третьего тура. Подопечные Александра Петракова разгромили соперника со счетом - 3:0. Авторами голов стали Малиновский, Караваев и Миколенко.

Результаты Украины и Шотландии в Лиге наций

Сборные Украины и Армении провели в группе 1 Дивизиона B Лиги наций по четыре матча. Украинская национальная команда дважды сыграла с Ирландией, одержав победу 1:0 и разойдясь миром 1:1, также разгромила Армению (3:0) и крупно уступила Шотландии (0:3). Армения в свою очередь выиграла лишь раз - у Ирландии (1:0), а все остальные встречи проиграла - Украине (0:3), Шотландии (0:2 и 1:4).

На данный момент сборная Армении занимает последнее место, имея три очка. Украина идет второй с 7 баллами.

Где состоится матч Армения - Украина?

Матч Лиги наций между Арменией и Украиной состоится в Ереване на Республиканском стадионе, на котором свои домашние матчи проводит армянская национальная команда. Во время футбольных поединков арена может вместить около 14 тысяч зрителей.