Украина - Шотландия: прогноз на матч Лиги наций

"Желто-синие" сразятся в матче за выход в элитный дивизион.

В матче шестого тура группового этапа Лиги Наций Шотландия на стадионе им. Юзефа Пилсудского в Кракове сыграет с сборной Украины.

Матч пройдет послезавтра, 27 сентября. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом данного матча является коллектив Александра Петракова. На победу нашей сборной коэффициент - 2.55. В тв время, как триумф подопечных Стива Кларка оценивается в 2.85, а ничейный результат - в 3.4.

Напомним, что не так давно Украина уже играла с "тартановой армией". На Хэмпден Парк мы уступили со счетом 3:0.

Прогноз ISPORT

Сборная Украины, как впрочем и Шотландии, будет очень мотивирована на этот матч, но у британской национальной команды не сыграют Скотт Мактоминей и Натан Паттерсон, а также под вопросом участие в матче Аарона Хики и Кирана Тирни.

"Желто-синие" провели достаточно легкий матч против Армении, а коллективу Стива Кларка пришлось повозиться с Ирландией. Исходя из вышеуказанных факторов, хочется верить в победу, но мы перестрахуемся и выразим уверенность лишь в том, что Украина забьет.

Прогноз ISPORT: ИТБ Украины больше 0.5 - коэффициент 1.32