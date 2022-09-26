Англия и Германия в результативной перестрелке не сумели определить победителя

Англичане отправятся в дивизион В, так и не одержав ни одной победы за шесть туров.

В Лондоне на Уэмбли подошел к концу матч последнего тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались Англия и Германия.

Команды выдали сверхрезультативный поединок, при этом в первом тайме не было забито ни одного гола. Запомнилась только травма центрбека Манчестер Сити Джона Стоунза, который не смог продолжить встречу.

Но уже сразу после перерыве гости заработали право на 11-метровый, который успешно реализовал Илкай Гюндоган.

Пятнадцатью минутами позднее Кай Хаверц удвоил преимущество немецкой сборной. Казалось, что англичане снова потерпят неудачу. Но сначала один гол отыграл Люк Шоу, после чего спустя всего три минуты восстановил паритет вышедший на замену Мэйсон Маунт.

Как оказалось, это было еще не все. За семь минут до конца поединка уже Англия получила пенальти - Харри Кейн с "точки" был точен. Казалось, что команда Гарета Саутгейта все же одержит первую победу, выдав нереальный камбек, но окончательный счет матча установил все тот же Хаверц.

Таким образом Германия заканчивает этот розыгрыш Лиги наций на третьем месте, в то время, как Англия покидает высший дивизион с тремя очками после трех ничьих и такого же количества поражений.

Англия - Германия 3:3

Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен.) - Гюндоган, 52 (пен.), Хаверц, 67, 87.

Англия: Поуп - Стоунз (Уокер, 37), Дайер, Магуайр - Джеймс, Беллингем (Хендерсон, 90+1), Райс, Шоу - Фоден (Сака, 66), Кейн, Стерлинг (Маунт, 66).

Германия: Тер Штеген - Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум (Госенс, 68) - Гюндоган, Киммих, Хофманн (Вернер, 46), Мусиала (Мюллер, 79), Сане (Гнабри, 68) - Хаверц (Белла-Кочап, 90).

Предупреждение: Шлоттербек.