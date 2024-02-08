Стало известно, с кем сыграет Украина в Лиге наций-2024/25
Команда Сергея Реброва будет бороться за повышение.
В четверг, 8 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка финального этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.
Сборная Украины узнала своих соперников по лиге В.
Лига В
- Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
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Победитель группы поднимется лигой выше, а сборная, занявшая последнее место, опустится на дивизион ниже. Сборная, которая станет второй, сыграет с коллективом, занявшим третье место в Лиге А. Команда, которая будет третьей в группе, предстоит стыковой матч со сборной, ставшей второй из Лиге С.
Отметим, что первые матчи пройдут в сентября текущего года.
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