Забарный - о матче против Албании: Дополнительной мотивации не требуется

Уже завтра 7 июля сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва проведут матч против Албании.

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Центральный защитник "сине-желтых" Илья Забарный поделился ожиданиями от сентябрьских матчей национальной команды:

"Приятно видеть всех. На тренировках и теории уже начали понимать, что нужно делать. Знакомые поля, тренировочный процесс проходит нормально, не на что жаловаться.

Когда ты одеваешь футболку сборной, то безразлично, это товарищеская игра или официальная. Мы знаем, для кого выходим играть, какая у нас ситуация в стране. Все это понимают, поэтому дополнительной мотивации не требуется.

Все сборные сейчас показывают хороший футбол. Как мы видим, и на Евро, и на чемпионате мира тяжело против любого. Сейчас все команды умеют играть. Главное, что футбол развивается, с разными соперниками приходится тяжело. Но, я думаю, мы хорошо подготовимся и сможем показать все.

Что касается старта клубного сезона, то были тяжелые игры, где-то, возможно, Борнмута чего-то не хватило. Хотелось бы больше первых матчей, но, в принципе, старт нормальный. Подготовка к сезону прошла хорошо, главное, что нет никаких травм. Надеюсь, так будет и дальше», - цитирует Забарного УАФ.

Напомним, номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

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