"Это не провал, а наш уровень": Леоненко не стал молчать после поражения сборной Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины провально начала новый розыгрыш Лиги наций - подопечные Сергея Реброва минимально уступили команде Албании (1:2) в номинально домашнем матче.

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Бывший футболист Виктор Леоненко в своем стиле подвел итоги матча, заявив, что таков нынешний уровень нашей команды:

"Это не провал, а наш уровень. Я вообще не пойму, почему многие считают, что у нас лучшая сборная за всю историю. Лучшая сборная три удара в створ ворот с Албанией не делает.

Мы привыкли играть в бесполезный контроль мяча. Ребро нужно искать проблему – почему нет моментов. Если нет моментов, значит игроки у нас не особенно хорошие. Пусть уж лучше тактика на контратаках будет, чем вот это вот перекатывание.

Ребров должен помнить, как Барселона возила "Динамо" в наше время, но даже тогда у нас были моменты. А сейчас – ничего!

Я не собираюсь материть нашу сборную, но Реброву нужно делать выводы и думать, как создавать моменты. Нам нужно либо смелее играть, либо менять футболистов. Возможно, следует играть с двумя нападающими.

А то у нас куча полузащитников, а Судакова, Бражко и Шапаренко вообще не было видно. Я понимаю клубы. Они хотят дорого продать своих футболистов и потому их хвалят, но после матча с Албанией Судаков и Шапаренко точно подешевеют.

Говорили-говорили о том, чтобы не повторить результат с Румынией, и в итоге 1:2 проиграли, а могли и с большим счетом уступить», – цитирует Леоненко Sport. expres.

Напомним, следующий матч наша национальная команда проведет во вторник, 10 сентября. Украина встретится с командой Чехии, которая в первом туре разгромно проиграла грузинам (4:1).

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