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Милевский назвал главную проблему сборной Украины после провального старта в Лиге наций

Бывший форвард "сине-желтых" раздосадован поражением национальной команды.
Сегодня, 12:26
Артем Милевский / Getty Images
Артем Милевский / Getty Images

Национальная сборная Украины провально начала новый розыгрыш Лиги наций - подопечные Сергея Реброва минимально уступили команде Албании (1:2) в номинально домашнем матче.

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Бывший форвард "сине-желтых" Артем Милевский лаконично отреагировал на поражение сборной Украины в матче против Албании:

"Ну как так? Каждый наш игрок лучше соперника и... Вечная проблема в нашей сборной - это несыгранность", - написал Милевский в своем Telegram-канале.

Напомним, следующий матч наша национальная команда проведет во вторник, 10 сентября. Украина встретится с командой Чехии, которая в первом туре разгромно проиграла грузинам (4:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Артем Милевский

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