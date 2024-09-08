В субботу, 7 сентября, сборная Украины в столице Чехии Праге номинально домашним матчем с Албанией стартовала в группе B1 Лиги наций-2024/25.

Команда Сергея Реброва забила первой, но в итоге позволила сопернику одержать волевую победу 2:1.

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Счет в поединке после перерыва отрыл Ефим Конопля, но оппонентам "сине-желтых" достаточно быстро удалось отыграться усилиями Ардиана Исмайли. Решающий и победный для албанцев гол на 66-й минуте забил Ясир Асани.

Вашему вниманию видео всех голов матча Украина - Албания в Лиге наций:

Украина - Албания 1:2

Голы: Конопля, 49 - Исмайли, 54, Асани, 66

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Судаков (Ярмоленко, 72), Бражко (Малиновский, 81), Шапаренко (Ванат, 72) - Цыганков (Зинченко, 81), Яремчук, Кабаев (Пихалонок, 72).

Албания: Стракоша - Хисай, Исмайли, Кумбулла, Митай - Рамадани, Асллани - Лачи (Бериша, 72), Н. Байрами (Ходжа, 77), Асани - Манай.

Предупреждения: Асани, Стракоша.

Источник: MEGOGO

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