Торрес установил новый рекорд Испании в рамках Лиги наций

Сборная Испании разгромила сборную Швейцарии со счетом 4:1 в матче второго тура Лиги наций-2024/25.

Этот разгром был бы невозможен без успешной игры в исполнении Феррана Торреса: вингер Барселоны заменил в перерыве одноклубника Ламина Ямаля, после чего оформил гол + ассист.

Как сообщает Opta, это позволило Торресу стать обладателем уникального достижения.

Ферран стал первым игроком в истории сборной Испании, который отметился голом и результативной передачей в матче Лиги наций, выйдя на поле со скамейки запасных.

