Торрес установил новый рекорд Испании в рамках Лиги наций
Сборная Испании разгромила сборную Швейцарии со счетом 4:1 в матче второго тура Лиги наций-2024/25.
Этот разгром был бы невозможен без успешной игры в исполнении Феррана Торреса: вингер Барселоны заменил в перерыве одноклубника Ламина Ямаля, после чего оформил гол + ассист.
Как сообщает Opta, это позволило Торресу стать обладателем уникального достижения.
Ферран стал первым игроком в истории сборной Испании, который отметился голом и результативной передачей в матче Лиги наций, выйдя на поле со скамейки запасных.
1 - Ferran Torres has become the first Spain 🇪🇸 player to both score and assist after coming off the bench in a Nations League game. Voracious. pic.twitter.com/inAW9RH4GX— OptaJose (@OptaJose) September 8, 2024
Теперь на счету Торреса 21 гол и 5 результативных передач в 48 играх в футболке "фурии рохи".
Напомним, что в параллельном поединке Португалия одолела Шотландию благодаря очередному голу Криштиану Роналду.
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