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Торрес установил новый рекорд Испании в рамках Лиги наций

Игрок Барселоны отметился в игре со Швейцарией.
Сегодня, 00:35
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Сборная Испании разгромила сборную Швейцарии со счетом 4:1 в матче второго тура Лиги наций-2024/25.

Этот разгром был бы невозможен без успешной игры в исполнении Феррана Торреса: вингер Барселоны заменил в перерыве одноклубника Ламина Ямаля, после чего оформил гол + ассист.

Как сообщает Opta, это позволило Торресу стать обладателем уникального достижения.

Ферран стал первым игроком в истории сборной Испании, который отметился голом и результативной передачей в матче Лиги наций, выйдя на поле со скамейки запасных.

Теперь на счету Торреса 21 гол и 5 результативных передач в 48 играх в футболке "фурии рохи".

Напомним, что в параллельном поединке Португалия одолела Шотландию благодаря очередному голу Криштиану Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании Ферран Торрес

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