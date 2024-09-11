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Цыганик раскритиковал звезду Динамо после поражения сборной Украины в матче Лиги наций

Досталось Николаю Шапаренко.
Сегодня, 11:24
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

Национальная сборная Украины уступила команде Чехии в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2). Подопечные Сергея Реброва потерпели два поражения на старте турнира.

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Украинский эксперт Игорь Цыганик обратился к Николаю Шапаренко, который "привез" первый гол, подведя итоги поединка с чехами:

"Я хочу сказать, что он привез первый гол. На таком уровне так себя вести – это неправильно. Ты не имеешь права в штрафной площадке такое придумывать. Если ты взял инициативу, что будешь хранить мяч, то сохраняй.

Правда, потом он подал Ванату в голову и мы сравняли счет. Но потом чехи снова поняли, что нужно туда давить, последние минуты, забили гол и все", – сказал Цыганик в эфире своего одноименного YouTube-канала.

Напомним, сегодня квартет Украины в Лиге наций возглавляет национальная сборная Грузии, одержавшая две победы в стартовых матчах турнира. Наша сборная находится на последнем месте своей группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Николай Шапаренко

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