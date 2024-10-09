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Ванат - об атмосфере в сборной Украины: Уже скучаю по Бражку

Форварду национальной команды не хватает одноклубника.
Сегодня, 13:50
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Национальная сборная Украины готовится к октябрьским матчам Лиги наций без многих основных футболистов, которые пропустят матчи "сине-желтых" из-за травм.

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Нападающий национальной команды Владислав Ванат рассказал об атмосфере в команде, заявив, что уже скучает по Владимиру Бражко:

"Скучаю уже по Бражко. Мы два дня не списывались. На теории сижу, а возле меня здесь пустой стул - я так на него смотрю и мне становится грустно тоже", - цитирует Ваната портал ВЗбірна.

Напомним, уже 11 ноября сборная Украины сыграет против Грузии, а 14 - встретится с Чехией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Владислав Ванат

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