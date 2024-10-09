Ребров - об октябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций: Возвращаемся к работе

"Сине-желтые" сыграют против Грузии и Чехии.

Национальная сборная Украины продолжает подготовку к октябрьским матчам Лиги наций. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров лаконично высказался о матчах с Грузией и Чехией.

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Возвращаемся к работе. Очень приятно снова увидеть всех в лагере сборной.

Впереди две важные встречи в рамках Лиги наций и возможность исправить неутешительное сентябрьское начало", - заявил Ребров.

Напомним, уже 11 ноября сборная Украины сыграет против Грузии, а 14 – встретится с Чехией.

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