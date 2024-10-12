Украина - Грузия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций 11.10.2024

В пятницу, 11 октября, в рамках 3 тура Лиги наций Украина победила Грузию.

Хозяева открыли счет на 34-ой минуте. Автором гола стал Михаил Мудрик.

Вингер "сине-желтых" получил мяч от Георгия Судакова и метров с 25-ти отправил мяч низом в ближний угол ворот Гиорги Мамардашвили. Голкипер "крестоносцев" оказался бессильным против техничного и мощного удара украинца.

Данный гол стал единственным в матче из тех, который был засчитан. В концовке встречи мяч побывал в сетке ворот Анатолия Трубина, но прежде судья зафиксировал оффсайд.

Видео голов и обзор матча Украина - Грузия

Украина - Грузия 1:0

Голы: Мудрик, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 0.68

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 11 - 9

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля - Калюжный (Крыськив, 90+1), Мудрик (Назаренко, 85), Судаков (Сваток, 90+1), Шапаренко, Гуцуляк (Зубков, 75) - Довбик (Яремчук, 75).

Грузия: Мамардашвили - Двали, Кашия, Какабадзе - Гвелесиани (Зивзивадзе, 82), Лочошвили (Шенгелия, 59), Чакветадзе, Китейшвили, Кочорашвили (Давиташвили, 71), - Кварацхелия, Микаутадзе.

Предупреждения: Матвиенко, 29, Калюжный, 45+5, Конопля, 76, Таловеров, 79 - Кашия, 11, Двали, 39, Кочорашвили, 63, Шенгелия, 69

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