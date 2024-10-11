iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина ведет после первого тайма против Грузии благодаря голу Мудрика

Представляем вашему вниманию статистику первого тайма матча Украина - Грузия.
Вчера, 22:44
Украина - Грузия / Getty Images
Украина - Грузия / Getty Images

В пятницу, 11 октября, сборная Украины условно дома принимает сборную Грузию в рамках третьего тура Лиги наций.

По итогам 45 минут первого тайма, наша команда ведет в счете 1:0, благодаря голу Михаила Мудрика на 35-й минуте матча.

Статистика первого тайма матча Украина - Грузия третьего тура Лиги наций

Украина - Грузия 1:0
Голы: Мудрик, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 0.25
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 5
Удары в створ: 1 - 2
Фолы: 5 - 3

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля - Калюжный, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Гуцуляк - Довбик.

Грузия: Мамардашвили - Двали, Кашия, Какабадзе - Гвелесиани, Лочошвили, Чакветадзе, Китейшвили, Кочорашвили, - Кварацхелия, Микаутадзе.

Предупреждения: Матвиенко, 29, Калюжный, 45+5 - Кашия, 11, Двали, 39

Онлайн матча Украина - Грузия вы можете найти на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина грузия

Статьи по теме

Гол Мудрика принес Украине дебютную победу в текущем розыгрыше Лиги наций Гол Мудрика принес Украине дебютную победу в текущем розыгрыше Лиги наций
Украина - Грузия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций Украина - Грузия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Лига наций-2024/25: Украина обыграла Грузию, Чехия - Албанию, а Германия справилась с Боснией Лига наций-2024/25: Украина обыграла Грузию, Чехия - Албанию, а Германия справилась с Боснией
Молодежная сборная Украины проиграла Англии на выезде, пропустив дважды в конце матча Молодежная сборная Украины проиграла Англии на выезде, пропустив дважды в конце матча
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Лига наций00:02
Лига наций-2024/25: Украина обыграла Грузию, Чехия - Албанию, а Германия справилась с Боснией
Вчера, 23:56
Европа23:56
Молодежная сборная Украины проиграла Англии на выезде, пропустив дважды в конце матча
Лига наций23:49
Гол Мудрика принес Украине дебютную победу в текущем розыгрыше Лиги наций
Лига наций23:46
Александр Назаренко дебютировал за сборную Украины
Европа23:30
Ливерпуль определился с возможными заменами главной звезде, которая может перейти в Реал
Бокс23:24
"Это путь к победе": Фьюри подсказали, как одолеть Усика в реванше
Киберспорт23:19
NaVi сыграют с Nouns за выход в финал нижней сетки PGL Wallachia Season 2
Другие страны23:17
Опять кресты: хавбек сборной Аргентины получил тяжелую травму
Лига наций22:55
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Лига наций22:47
Украина - Грузия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK