Украина ведет после первого тайма против Грузии благодаря голу Мудрика

В пятницу, 11 октября, сборная Украины условно дома принимает сборную Грузию в рамках третьего тура Лиги наций.

По итогам 45 минут первого тайма, наша команда ведет в счете 1:0, благодаря голу Михаила Мудрика на 35-й минуте матча.

Статистика первого тайма матча Украина - Грузия третьего тура Лиги наций

Украина - Грузия 1:0

Голы: Мудрик, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.43 - 0.25

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 9 - 5

Удары в створ: 1 - 2

Фолы: 5 - 3

Украина: Трубин - Матвиенко, Таловеров, Забарный, Конопля - Калюжный, Мудрик, Судаков, Шапаренко, Гуцуляк - Довбик.

Грузия: Мамардашвили - Двали, Кашия, Какабадзе - Гвелесиани, Лочошвили, Чакветадзе, Китейшвили, Кочорашвили, - Кварацхелия, Микаутадзе.

Предупреждения: Матвиенко, 29, Калюжный, 45+5 - Кашия, 11, Двали, 39

Онлайн матча Украина - Грузия вы можете найти на нашем сайте.

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