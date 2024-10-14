Украина - Чехия: статистика матча
В понедельник, 14 октября, сборная Украины принимала в условно домашнем матче сборную Чехии.
Готсям удалось отличиться ужен на 18-й минуте - свой первы йгол за сборную забил Лукаш Черв.
В целом, в первом тайме Чехия атаковала больше и острее, хотя ближе к свистку на перерыв Украине удалось провести ряд хороших атак.
Во втором тайме Украина быстро вернула на поле паритет благодаря голу Довбика с пенальти, а в остальном команды показали равную игру с большим количеством атак. Но без забитых голов.
Статистика матча Украина - Чехия четвертого тура группового этапа Лиги наций
Украина - Чехия 1:1
Голы: Довбик (пенальти), 53 - Черв, 18
Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 1.12
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 8 - 12
Угловые удары: 7 - 5
Офсайды: 2 - 0
Желтые карточки: 1 - 4
Красные карточки: 0 - 0
Всего передач: 435 - 388
Выполненные передачи: 342 - 307
Видео обзор матча Украина - Чехия доступен на нашем сайте.
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