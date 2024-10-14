Украина - Чехия: статистика матча

Предлагаем вам ознакомится со статистическими показателями обеих команд в очном противостоянии.

В понедельник, 14 октября, сборная Украины принимала в условно домашнем матче сборную Чехии.

Готсям удалось отличиться ужен на 18-й минуте - свой первы йгол за сборную забил Лукаш Черв.

В целом, в первом тайме Чехия атаковала больше и острее, хотя ближе к свистку на перерыв Украине удалось провести ряд хороших атак.

Во втором тайме Украина быстро вернула на поле паритет благодаря голу Довбика с пенальти, а в остальном команды показали равную игру с большим количеством атак. Но без забитых голов.

Статистика матча Украина - Чехия четвертого тура группового этапа Лиги наций

Украина - Чехия 1:1

Голы: Довбик (пенальти), 53 - Черв, 18

Ожидаемые голы (xG): 1.54 - 1.12

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 3 - 7

Фолы: 8 - 12

Угловые удары: 7 - 5

Офсайды: 2 - 0

Желтые карточки: 1 - 4

Красные карточки: 0 - 0

Всего передач: 435 - 388

Выполненные передачи: 342 - 307

Видео обзор матча Украина - Чехия доступен на нашем сайте.

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