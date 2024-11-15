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Форвард сборной Грузии: Прошлый матч против Украины прошел не так, как мы хотели

Буду Зивзивадзе поделился планами на ноябрьские поединки Лиги наций.
Сегодня, 09:26
Буду Зівзівадзе / Getty Images
Буду Зівзівадзе / Getty Images

Нападающий сборной Грузии Буду Зивзивадзе высказался о матче Лиги наций против Украины.

По словам Зивзивадзе, предыдущий матч против «желто-голубых» прошел не так, как хотелось его команде.

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"У нас в Лиге наций осталось два матча, и мы все хотим завершить год на позитивной ноте. Октябрьский поединок с Украиной, который мы проиграли, прошел не так, как нам хотелось.

Однако мы постараемся исправить ситуацию в группе. Мы готовы вернуться на первое место, которое занимали в сентябре. Главное, чтобы все игроки были здоровы. Сделаем все возможное, чтобы снова порадовать грузинских болельщиков", - сказал Буду в комментарии одному из местных СМИ.

Отметим, что матч Грузия - Украина состоится завтра, 16 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина грузия Лига наций

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