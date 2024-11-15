Дебютант сборной Украины: Как у Назаренко телефон не упал, но когда узнал о вызове, то руки тряслись

Защитник львовского Руха Алексей Сыч, которого довызвали на матчи против Грузии и Албании вместо Александра Тымчика, высказался о дебютном сборе в составе национальной команды.

По словам Сыча, он был очень взволнован, когда узнал о радостных для него новостях.

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"Да, я очень эмоционально приподнятый. Я был готов ехать в любой момент.

Когда я узнал о вызове в сборную, то просто лежал в постели с женой и смотрел какой-то сериал. Мне набрал генеральный директор Руха, сказал: Я тебя поздравляю. Я сказал: С чем? Он ответил, что меня вызвали в сборную.

Я был очень удивлен, у меня были радостные эмоции. Это для меня как новый этап.

Я поверил не сразу, но, когда позвонил тренер, другие начали приветствовать, то я понял, что это на самом деле.

Что я делал? Ну, как у Назаренко у меня телефон не упал, но руки тряслись. Впервые такое, новые эмоции, это круто".

Также Алексей высказался о том, как его примет коллектив.

"Да, конечно я думал о том, как меня примут. Здесь больше ребят, с которыми я знаком. По молодежной сборной, по олимпийской.

Конечно, есть и те с кем незнаком. Это старшие ребята, легионеры. Интересно будет с ними познакомиться, я в предвкушении этого.

С вызовом в сборную меня уже поздравили Назаренко и Бражко. Мы с ними на связи".

Напоследок футболист поделился ожиданиями от сбора.

"Хочется, чтобы сборная победила в этих двух матчах. Это основное. Если удастся, то хотелось бы помочь в этом команде", - резюмировал Сыч.

Отметим, матчи против Грузии и Албании состоятся 16 и 19 ноября соответственно.

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