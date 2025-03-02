Клуб МЛС предложил болельщикам компенсацию за отсутствие на матче Месси

Динамо Хьюстон компенсирует болельщикам билеты, купленные на матч против Интер Майами.

Команды встретятся между собой в ночь на понедельник, однако накануне матча стало известно, что Лионель Месси пропустит игру.

Главный тренер Интера решил дать аргентинцу отдых, учитывая непростой календарь команды.

Динамо Хьюстон объявило, что готово компенсировать отсутствие Месси на их домашнем матче. Все болельщики, которые посетят матч против Интера получат бесплатные билеты на другой матч.

Аналогичную акцию ранее проводил также Чикаго Фаер.

Напомним, что сегодня в МЛС свои матчи провели трое украинцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!