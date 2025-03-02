iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Клуб МЛС предложил болельщикам компенсацию за отсутствие на матче Месси

Лео пропустит игру против Динамо Хьюстон.
Вчера, 23:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Динамо Хьюстон компенсирует болельщикам билеты, купленные на матч против Интер Майами.

Команды встретятся между собой в ночь на понедельник, однако накануне матча стало известно, что Лионель Месси пропустит игру.

Главный тренер Интера решил дать аргентинцу отдых, учитывая непростой календарь команды.

Динамо Хьюстон объявило, что готово компенсировать отсутствие Месси на их домашнем матче. Все болельщики, которые посетят матч против Интера получат бесплатные билеты на другой матч.

Аналогичную акцию ранее проводил также Чикаго Фаер.

Напомним, что сегодня в МЛС свои матчи провели трое украинцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi Junior стартуют в плей-офф CCT Series 7 матчем против росиян NaVi Junior стартуют в плей-офф CCT Series 7 матчем против росиян
Passion UA прошли в плей-офф сразу двух турниров параллельно Passion UA прошли в плей-офф сразу двух турниров параллельно
Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио
УПЛ: Ингулец сенсационно обыграл Кривбасс, Верес победил Колос УПЛ: Ингулец сенсационно обыграл Кривбасс, Верес победил Колос

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:20
NaVi Junior стартуют в плей-офф CCT Series 7 матчем против росиян
Киберспорт00:11
Passion UA прошли в плей-офф сразу двух турниров параллельно
Вчера, 23:46
Европа23:46
Милан, играя в меньшинстве, не удержал ничью с Лацио
Другие страны23:23
Клуб МЛС предложил болельщикам компенсацию за отсутствие на матче Месси
Украина23:00
УПЛ: Ингулец сенсационно обыграл Кривбасс, Верес победил Колос
Украина22:54
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Cудаков вплотную приблизился к Ванату
Украина22:53
Таблица УПЛ: Динамо сохраняет солидный отрыв над конкурентами
Европа22:45
Легионер Шахтера рассказал, что советовался с экс-игроками клуба перед переходом
Европа22:35
Мареска остается неприкосновенной фигурой в Челси, несмотря на спад
Европа21:59
Ньюкасл может остаться без ключевого игрока на финал Кубка английской лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK