Смоляков с "привоза" дебютировал в основе Лос-Анджелеса

21-летний украинец вышел в старте Лос-Анджелеса на противостояние с Сиэтлом. Артем Смоляков впервые начал матч МЛС с первых минут.

Дебют для защитника получился тяжелым. Уже на 11-й минуте Саундерс открыли счет с зоны украинского футболиста. Он пропустил за спину передачу из глубины на Калани, затем проиграл тому силовую борьбу, упал на газон, а когда поднялся, то американец из-под него отправил мяч в угол.

Смоляков перебрался в Лос-Анджелес в середине февраля. Житомирское Полесье получило за флангового исполнителя 2 млн евро. Украинец заключил с калифорнийцами контракт до конца 2028 года.

К слову, ранее Миколенко сыграл весь матч за Эвертон против Вулверхэмптона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!