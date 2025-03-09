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Футбол

Смоляков с "привоза" дебютировал в основе Лос-Анджелеса

Защитник молодежной сборной Украины попал под "холодный душ" в начале поединка.
Сегодня, 00:57
Артем Смоляков / Getty Images
Артем Смоляков / Getty Images

21-летний украинец вышел в старте Лос-Анджелеса на противостояние с Сиэтлом. Артем Смоляков впервые начал матч МЛС с первых минут.

Дебют для защитника получился тяжелым. Уже на 11-й минуте Саундерс открыли счет с зоны украинского футболиста. Он пропустил за спину передачу из глубины на Калани, затем проиграл тому силовую борьбу, упал на газон, а когда поднялся, то американец из-под него отправил мяч в угол.

Смоляков перебрался в Лос-Анджелес в середине февраля. Житомирское Полесье получило за флангового исполнителя 2 млн евро. Украинец заключил с калифорнийцами контракт до конца 2028 года.

К слову, ранее Миколенко сыграл весь матч за Эвертон против Вулверхэмптона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Артем Смоляков ФК Лос-Анджелес

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