iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Маскерано рассказал, сыграет ли Месси против Порту

Появились слухи, что аргентинец получил травму.
Сегодня, 13:05       Автор: Андрей Безуглый
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано опроверг слухи о травме Лионеля Месси.

Напомним, аргентинец отыграл весь матч против Аль-Ахли, а затем на тренировке камеры поймали момент, где Лео держится за ногу.

Естественно, многие сразу предположили, что Месси получил травму и пропустит матч против Порту, однако Маскерано успокоил болельщиков.

Я видел, что где-то об этом говорили. Но нет, с ним все в порядке. Он тренировался, и, что более важно, тренировался хорошо.

И на самом деле, мы как раз разговаривали, когда я увидел, что камеры в конце концов сфокусировались на том, как он касается своей ноги. Но это ничего. Люди иногда просто касаются себя, не так ли? С ним все в порядке. Очевидно, что он будет играть против Порту

С расписанием и результатами клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Месси прогнозируемо возглавил рейтинг проданных футболок МЛС Месси прогнозируемо возглавил рейтинг проданных футболок МЛС
Месси деклассировал Чеберка в матче МЛС Месси деклассировал Чеберка в матче МЛС
Дубли Месси и Суареса принесли Интеру победу над командой украинца Дубли Месси и Суареса принесли Интеру победу над командой украинца
Месси забил крутой гол со штрафного, но Интер Майами снова не смог победить Месси забил крутой гол со штрафного, но Интер Майами снова не смог победить

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Украина15:29
Шахтер вышел из отпуска и отправился на тренировочный сбор
Украина14:55
Российский клуб получил наказание за отказ рассчитаться с Мариуполем за футболиста-предателя
Европа14:49
Игрок Ювентуса назвал встречу с Трампом странной
Европа14:30
Хавбек Арсенала близок к уходу из клуба свободным агентом
Европа13:45
Барселона согласовала контракт с Нико Уильямсом
Европа13:10
Сборная Италии официально представила нового главного тренера
Другие страны13:05
Маскерано рассказал, сыграет ли Месси против Порту
Европа12:30
Рома вернет своего бывшего спортивного директора
Бокс11:59
"Любой ценой": Промоутер Шакура спрогнозировал итог боя с Сепедой
Европа11:44
Ливерпуль хочет совершить еще один дорогой трансфер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK