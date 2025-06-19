Маскерано рассказал, сыграет ли Месси против Порту
Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано опроверг слухи о травме Лионеля Месси.
Напомним, аргентинец отыграл весь матч против Аль-Ахли, а затем на тренировке камеры поймали момент, где Лео держится за ногу.
Естественно, многие сразу предположили, что Месси получил травму и пропустит матч против Порту, однако Маскерано успокоил болельщиков.
Я видел, что где-то об этом говорили. Но нет, с ним все в порядке. Он тренировался, и, что более важно, тренировался хорошо.
И на самом деле, мы как раз разговаривали, когда я увидел, что камеры в конце концов сфокусировались на том, как он касается своей ноги. Но это ничего. Люди иногда просто касаются себя, не так ли? С ним все в порядке. Очевидно, что он будет играть против Порту
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