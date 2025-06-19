Саудовский клуб не собирается отказываться от идеи подписания звезды Милана

Аль-Хиляль вернется к вопросу покупки Тео Эрнандеса после Клубного чемпионата мира.

Саудовский Аль-Хиляль предпримет новую попытку договориться о покупке защитника Милана Тео Эрнандеса.

Ранее 27-летний француз отказался от перехода, однако ближневосточный клуб собирается вернуться к вопросу подписания игрока после Клубного чемпионата мира-2025, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Аль-Хиляль планирует возобновить переговоры, поскольку "россонери" готовы отпустить одного из своих лидеров за сумму в 30 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В минувшем сезоне Эрнандес провел за Милан во всех турнирах 49 матчей, отличившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что испанский гранд отказался от трансфера Тео Эрнандеса.

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