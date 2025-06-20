"Я очень его уважаю": Месси высказался о своих отношениях с Роналду

Вингер Интер Майами Лионель Месси прокомментировал свое противостояние с нападающим Ан-Насру Криштиану Роналду.

По словам аргентинского игрока, он с большим уважением относится к своему извечному сопернику.

Конкуренция с ним была на поле... Каждый из нас хотел сделать все возможное для своей команды. Все оставалось на поле.

Вне поля мы двое обычных парней. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но всегда относились друг к другу с большим уважением".