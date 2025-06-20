"Я очень его уважаю": Месси высказался о своих отношениях с Роналду
Аргентинец поделился мыслями о противостоянии с португальцем.
Вингер Интер Майами Лионель Месси прокомментировал свое противостояние с нападающим Ан-Насру Криштиану Роналду.
По словам аргентинского игрока, он с большим уважением относится к своему извечному сопернику.
"Я очень уважаю и восхищаюсь Криштиану Роналду, его карьерой, которую он сделал и продолжает делать. Он до сих пор соревнуется на самом высоком уровне.
Конкуренция с ним была на поле... Каждый из нас хотел сделать все возможное для своей команды. Все оставалось на поле.
Вне поля мы двое обычных парней. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но всегда относились друг к другу с большим уважением".
Напомним, что благодаря голу Месси Интер Майами победил Порту.
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