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Футбол

Шевченко посетил финал Клубного чемпионата мира-2025

Президент УАФ решил понаблюдать за решающим противостоянием Челси и ПСЖ.
Вчера, 23:10       Автор: Игорь Мищук

В воскресенье, 13 июля, в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США проходит финал Клубного чемпионата мира-2025, в котором за трофей соревнований борются Челси и ПСЖ.

Решающий поединок между лондонской и парижской командами посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

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Перед матчем легендарный украинский экс-футболист побывал в официальной фотозоне для гостей мероприятия, где встретился со своим бывшим руководителем в Милане, а ныне генеральным директором Монцы Адриано Галлиани.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция финала КЧМ-2025 Челси - ПСЖ.

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