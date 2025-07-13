Шевченко посетил финал Клубного чемпионата мира-2025
Президент УАФ решил понаблюдать за решающим противостоянием Челси и ПСЖ.
В воскресенье, 13 июля, в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США проходит финал Клубного чемпионата мира-2025, в котором за трофей соревнований борются Челси и ПСЖ.
Решающий поединок между лондонской и парижской командами посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
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Перед матчем легендарный украинский экс-футболист побывал в официальной фотозоне для гостей мероприятия, где встретился со своим бывшим руководителем в Милане, а ныне генеральным директором Монцы Адриано Галлиани.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция финала КЧМ-2025 Челси - ПСЖ.
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