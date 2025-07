Лидеры Челси и ПСЖ воссоздали культовое фото перед финалом КЧМ-2025

В воскресенье, 13 июля, будет сыгран финал Клубного чемпионата мира-2025, в котором встретятся Челси и ПСЖ.

Накануне поединка организаторы турнира решили сделать эффектное промо решающего противостояния с участием лидеров лондонской и парижской команд.

Коула Палмера и Усмана Дембеле подняли на высоту 70-го этажа здания Rockefeller Center в Нью-Йорке, где они сфотографировались с трофеем КЧМ.

What a view 😍



Cole Palmer of @ChelseaFC and Ousmane Dembélé from @PSG_inside joined the Club World Cup trophy at the Top of the Rock at Rockefeller Center ahead of their showdown in the FIFA Club World Cup final tomorrow 🙌 pic.twitter.com/g5Xd5KGpu8