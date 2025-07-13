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Футбол

Лидеры Челси и ПСЖ воссоздали культовое фото перед финалом КЧМ-2025

Коул Палмер и Усман Дембеле с трофеем турнира поднялись на вершину небоскреба.
Сегодня, 18:05       Автор: Игорь Мищук
Коул Палмер и Усман Дембеле / Getty Images
Коул Палмер и Усман Дембеле / Getty Images

В воскресенье, 13 июля, будет сыгран финал Клубного чемпионата мира-2025, в котором встретятся Челси и ПСЖ.

Накануне поединка организаторы турнира решили сделать эффектное промо решающего противостояния с участием лидеров лондонской и парижской команд.

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Коула Палмера и Усмана Дембеле подняли на высоту 70-го этажа здания Rockefeller Center в Нью-Йорке, где они сфотографировались с трофеем КЧМ.

Тем самым футболисты определенным образом воссоздали культовое фото "Обед на вершине небоскреба", которое было сделано в 1932 году и на котором изображены рабочие, отдыхающие на балке на огромной высоте.

Впрочем, для Палмера и Дембеле эти съемки не представляли особой опасности. Игроков со страховкой посадили на стальную балку, которую специальный механизм поднял на определенную высоту, а фотограф с нужного ракурса сделал эффектные снимки на фоне Нью-Йорка.

Финал КЧМ-2025 состоится на арене Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Челси - ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ПСЖ клубный чемпионат мира Усман Дембеле Коул Палмер Клубный чемпионат мира-2025

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