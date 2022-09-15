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Футбол

Ассист Ярмоленко не помог Аль-Айну обыграть Аль-Джазиру

Коллектив Сергея Реброва уступил своим соперникам.
Сегодня, 21:32
Аль-Айн / Twitter
Аль-Айн / Twitter
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В рамках третьего тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн на чужом поле встретился с Аль-Джазирой.

Матч завершился поражением подопечных Сергея Ребррова со счетом 1:2.

В составе "боссов" отличился Коджо Лаба с ассиста Андрея Ярмоленко. За хозяев забивали Рамадан и Мабхут

После трех сыгранных туров Аль-Айн находится на 5 месте с 4 баллами в своем активе.

Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1.

Голы: Рамадан, 19, Мабхут, 52 - Лаба, 39.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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