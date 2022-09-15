Ассист Ярмоленко не помог Аль-Айну обыграть Аль-Джазиру
Коллектив Сергея Реброва уступил своим соперникам.
В рамках третьего тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн на чужом поле встретился с Аль-Джазирой.
Матч завершился поражением подопечных Сергея Ребррова со счетом 1:2.
В составе "боссов" отличился Коджо Лаба с ассиста Андрея Ярмоленко. За хозяев забивали Рамадан и Мабхут
После трех сыгранных туров Аль-Айн находится на 5 месте с 4 баллами в своем активе.
Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1.
Голы: Рамадан, 19, Мабхут, 52 - Лаба, 39.