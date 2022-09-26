Одноклубник Миколенко перешел из Эвертона в команду из ОАЭ

Бразильский полузащитник Эвертона Аллан на постоянной основе пополнил состав команды Аль-Вахда из ОАЭ.

О подписании 31-летнего игрока объявила пресс-служба клуба из Абу-Даби.

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Бразильский хавбек заключил с эмиратским клубом контракт, рассчитанный на два года.

*بيان رسمي | آلان ماركوس*



تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع اللاعب البرازيلي آلان ماركوس، في صفقة انتقال دائم من نادي إيفرتون الانجليزي وبعقد مدته موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.#WHDFC pic.twitter.com/l2ZeGyU4BW — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) September 25, 2022

Напомним, что Аллан выступал за Эвертон с 2020 года. За это время он провел в составе "ирисок" во всех турнирах 57 матчей, отличившись тремя результативными передачами. В текущем сезоне полузащитник не принял участие ни в одном поединке ливерпульской команды.

Ранее Аллан выступал за бразильский Васко да Гама, а также итальянские Удинезе и Наполи.