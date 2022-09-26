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Одноклубник Миколенко перешел из Эвертона в команду из ОАЭ

Бразилец Аллан покинул английскую Премьер-лигу.
Сегодня, 11:31
Аллан / twitter.com/AlWahdaFCC
Аллан / twitter.com/AlWahdaFCC
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Бразильский полузащитник Эвертона Аллан на постоянной основе пополнил состав команды Аль-Вахда из ОАЭ.

О подписании 31-летнего игрока объявила пресс-служба клуба из Абу-Даби.

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Бразильский хавбек заключил с эмиратским клубом контракт, рассчитанный на два года.

Напомним, что Аллан выступал за Эвертон с 2020 года. За это время он провел в составе "ирисок" во всех турнирах 57 матчей, отличившись тремя результативными передачами. В текущем сезоне полузащитник не принял участие ни в одном поединке ливерпульской команды.

Ранее Аллан выступал за бразильский Васко да Гама, а также итальянские Удинезе и Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы эвертон аллан
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