Клуб из Саудовской Аравии предлагает сумасшедший контракт Роналду

Аравийский Аль-Наср готов провернуть безумный трансфер.

Как сообщает CBS Sports, местный гранд намерен подписать Криштиану Роналду.

Португальцу готовы заплатить 225 миллионов евро за три года контракта.

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Источник отмечает, что переговоры между сторонами начались еще летом. Форвард даст ответ после ЧМ-2022.

"Интернационалисты" надеюся, что по завершению Мундиаля Роналду захочет получить новый опыт.

На данный момент нападающий находится в статусе свободного агента.