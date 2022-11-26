Клуб из Саудовской Аравии предлагает сумасшедший контракт Роналду
Аль-Наср готов заплатить португальцу невероятные деньги.
Аравийский Аль-Наср готов провернуть безумный трансфер.
Как сообщает CBS Sports, местный гранд намерен подписать Криштиану Роналду.
Португальцу готовы заплатить 225 миллионов евро за три года контракта.
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Источник отмечает, что переговоры между сторонами начались еще летом. Форвард даст ответ после ЧМ-2022.
"Интернационалисты" надеюся, что по завершению Мундиаля Роналду захочет получить новый опыт.
На данный момент нападающий находится в статусе свободного агента.