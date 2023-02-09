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Роналду оформил покер в матче Ан-Насра, забив 500-й гол на уровне чемпионатов

Португалец принес своей команде разгромную победу и записал в свой актив новое достижение.
Сегодня, 22:26
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии в котором Ан-Наср уничтожил на выезде Аль-Вахда со счетом 4:0.

Все четыре гола записал на свой счет недавний именинник Криштиану Роналду. 38-летний португалец оформил по дублю в каждом из таймов.

В первом тайме Роналду сначала и с левой стороны штрафной точно пробил в дальний угол, после чего он с противоположной стороны провернул то же самое, только в этот раз пробив в ближний угол.

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На старте второй половину Криштиану реализовал пенальти, а покер он оформил, когда добил мяч в ворота после того, как голкипер отбил его первый удар.

Стоит отметить, что первый гол стал историческим - этим взятием ворот Криштиану Роналду пробил планку в 500 голов на уровне чемпионатов, передает Sky Sports.

Напомним, что Ан-Наср сделал очень щедрое предложение одному из бывших оппонентов Роналду в испанской Ла Лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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