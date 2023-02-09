Роналду оформил покер в матче Ан-Насра, забив 500-й гол на уровне чемпионатов
В четверг, 9 февраля, состоялся матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии в котором Ан-Наср уничтожил на выезде Аль-Вахда со счетом 4:0.
Все четыре гола записал на свой счет недавний именинник Криштиану Роналду. 38-летний португалец оформил по дублю в каждом из таймов.
В первом тайме Роналду сначала и с левой стороны штрафной точно пробил в дальний угол, после чего он с противоположной стороны провернул то же самое, только в этот раз пробив в ближний угол.
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На старте второй половину Криштиану реализовал пенальти, а покер он оформил, когда добил мяч в ворота после того, как голкипер отбил его первый удар.
Стоит отметить, что первый гол стал историческим - этим взятием ворот Криштиану Роналду пробил планку в 500 голов на уровне чемпионатов, передает Sky Sports.
Напомним, что Ан-Наср сделал очень щедрое предложение одному из бывших оппонентов Роналду в испанской Ла Лиге.