Ан-Наср сделал щедрое предложение Бускетсу

Серхио Бускетс получил щедрое предложение от Ан-Насра, за который выступает Криштиану Роналду, пишет Mundo Deportivo.

Саудовский клуб предложил капитану Барселоны двухлетний контракт с 18 млн евро в год. Однако отмечается, что срок контракта может быть увеличен.

Несмотря на весьма щедрое предложение Бускетс не спешит его принимать. Испанец хочет подождать предложения Барселоны, а уже тогда решать, где продолжить карьеру.

Федерация футбола Саудовской Аравии все еще хочет повысить престиж национального чемпионата за счет приглашения мировых звезд.

В стране готовы тратить любые деньги ради достижения цели. Кроме того дрругих звезд также можно сделать амбассадорами заявки на проведение ЧМ-2030.