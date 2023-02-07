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Футбол

Ан-Наср сделал щедрое предложение Бускетсу

Капитан каталонцев может стать одноклубником Роналду.
Сегодня, 11:01
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Серхио Бускетс получил щедрое предложение от Ан-Насра, за который выступает Криштиану Роналду, пишет Mundo Deportivo.

Саудовский клуб предложил капитану Барселоны двухлетний контракт с 18 млн евро в год. Однако отмечается, что срок контракта может быть увеличен.

Несмотря на весьма щедрое предложение Бускетс не спешит его принимать. Испанец хочет подождать предложения Барселоны, а уже тогда решать, где продолжить карьеру.

Федерация футбола Саудовской Аравии все еще хочет повысить престиж национального чемпионата за счет приглашения мировых звезд. 

В стране готовы тратить любые деньги ради достижения цели. Кроме того дрругих звезд также можно сделать амбассадорами заявки на проведение ЧМ-2030.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Бускетс ан-наср

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