ФИФА планирует уровнять призовые деньги мужских и женских чемпионатов мира

Через несколько лет победители мундиалей должны будут получить одну и ту же сумму денег.

В четверг, 16 марта, стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино был переизбран на очередной срок - из-за отсутствия конкурентов он останется во главе Федерации до 2027 года.

Вместе с этим были озвучены некоторые планы, такие как введение потолка расходов. Также была затронута финансовая сторона мужских и женских чемпионатов мира.

Как сообщает Sky Sports, ФИФА планирует к 2027 году сделать так, чтобы чемпионы мира среди женщин получали такие же призовые, как и их мужские коллеги.

Ожидается, что победительницы чемпионата мира-2027 получат сумму, равную сумме за победу на мужском чемпионате мира-2026.

Стоит также отметить, что призовой фонд женского чемпионата мира-2023 составит 110 миллионов долларов, что на 30 миллионов больше, чем это было в 2019 году. На чемпионате мира 2022 года в Катаре призовой фонд составил 440 миллионов.