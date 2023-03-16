Инфантино раздумывает над введением потолка расходов

Как всегда много красивых слов.

Джанни Инфантино допустил серьезное изменение регламента в ближайшем будущем, пишет Reuters.

Напомним, что сегодня швейцарца переизбрали на пост главы ФИФА за неимением других кандидатов.

В своем первом интервью после переизбрания функционер заявил, что ФИФА продолжить улучшать регламент и попытается добиться большей прозрачности зарплат и трансферов.

Также глава ФИФА добавил, что, возможно, ассоциации придется рассмтореть вариант с потолком трансферных расходов.

"Мы должны улучшить правила и регламенты ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы эффективного управления и рассмотрим систему трансферов, и, возможно, проведем дискуссию, чтобы улучшить прозрачность трансферных стоимостей и зарплат.

Возможно, потребуется ввести потолок расходов на трансферы, нужно подумать, как это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами и посмотрим, что можно сделать", – сказал Инфантино.