Инфантино раздумывает над введением потолка расходов
Джанни Инфантино допустил серьезное изменение регламента в ближайшем будущем, пишет Reuters.
Напомним, что сегодня швейцарца переизбрали на пост главы ФИФА за неимением других кандидатов.
В своем первом интервью после переизбрания функционер заявил, что ФИФА продолжить улучшать регламент и попытается добиться большей прозрачности зарплат и трансферов.
Также глава ФИФА добавил, что, возможно, ассоциации придется рассмтореть вариант с потолком трансферных расходов.
"Мы должны улучшить правила и регламенты ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы эффективного управления и рассмотрим систему трансферов, и, возможно, проведем дискуссию, чтобы улучшить прозрачность трансферных стоимостей и зарплат.
Возможно, потребуется ввести потолок расходов на трансферы, нужно подумать, как это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами и посмотрим, что можно сделать", – сказал Инфантино.