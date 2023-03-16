Инфантино переизбран президентом ФИФА

Швейцарец продолжит управлять мировым футболом в течении еще 4 лет.

Швейцарский функционер Джанни Инфантино был переизбран президентом ФИФА на очередном конгресе ФИФА, состоявшимся в городе Кигали, Руанда..

Чиновник продолжит находиться на главной должности во всем мировом футболе еще 4 года, а именно до 2027. Стоит сказать, что Инфантино был переизбран единогласным решением за неимением альтернативных кандидатов.

"Быть президентом ФИФА - это невероятная честь и привилегия. Я смирен и тронут вашей поддержкой. Это также большая, огромная ответственность

Я очень тронут вашей поддержкой. Я обещаю вам, что буду продолжать служить ФИФА, служить футболу во всем мире, служить всем 211 ассоциациям-членам ФИФА", - заявил Инфантино после переизбрания.

Напомним, ранее Инфантино призывал Украину и россию к режиму тишины в связи с ЧМ в Катаре.