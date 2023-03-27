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ФИФА заплатит клубам 300 миллионов фунтов за выступления игроков на ЧМ-2026

По сравнению с мундиалем в Катаре выплаты увеличатся на 75%.
Сегодня, 17:57
Кубок чемпионата мира / Getty Images
Кубок чемпионата мира / Getty Images

ФИФА заплатит клубам, чьи игроки отправятся на будущий чемпионат мира 2026 года в общей сложности 300 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

Фонд, согласованный между ФИФА и Ассоциацией европейских клубов (European Club Association) вырос на 75% по сравнению с тем, сколько было выделено средств на участие игроков в мундиале в Катаре 2022 года. Тогда фонд выплат клубам составил 170 миллионов.

Во многом это связано с тем, что в 2026 году сменится формат чемпионата мира, в результате чего в турнире будут участвовать не 32, а 48 национальные команды. В связи с этим возрастет и общее количество проводимых матчей (с 64 до 104).

Напомним, что чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Ранее ФИФА также заявила о планах уровнять призовые выплаты между мужским и женским чемпионатами мира.

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