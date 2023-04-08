Клуб из Саудовской Аравии работает над трансфером защитника ПСЖ

Серхио Рамос может впервые в карьере покинуть Европу.

Саудовский Аль-Хиляль намерен летом подписать Серхио Рамоса, пишет журналист Николо Скира.

Контракт испанского защитника с ПСЖ истекает этим летом, и, судя по всему, парижский клуб не намерен предлагать Серхио новый контракт.

Ситуацией намерен воспользоваться Аль-Хиляль и подписать Рамоса в качестве свободного агента.

Таким образом Аль-Хиляль может стать первым неевропейским клубом в карьере Серхио Рамоса. Ранее он играл за Севилью, Реал и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что саудовцы готовы предложить испанцу солидный контракт.

В текущем сезоне Рамос провел 36 поединком за ПСЖ, в которых отличился двумя голами и одной передачей.