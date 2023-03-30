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Арабский клуб предложил Рамосу контракт с космической зарплатой

Испанца ждут в ОАЕ.
Сегодня, 20:50
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Cadena SER.

Аль-Хилаль предложил игроку контракт с окладом в 30 млн евро в год. Если испанец откажется - сумма может вырасти до 50 млн.

На данный момент Рамос зарабатывает в ПСЖ около 10 млн евро в год до уплаты налогов. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету 37-летнего испанца один ассист в 24 матчах Лиги 1.

Ранее президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос Аль-Хиляль

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