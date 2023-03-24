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Президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса

Нассер Аль-Хелаифи не хочет, чтобы эти футболисты покидали Париж.
Сегодня, 19:27
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images

Будущим летом истекает срок действия контракта с ПСЖ у Серхио Рамоса и Лионеля Месси. К тому же неясной остается ситуация с Килианом Мбаппе, который может вновь задуматься о переезде в Мадрид.

В интервью для Marca, на которое ссылается RMC Sport, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи заверил фанатов клуба, что они делают все, чтобы эта троица и в будущем выступала на Парк де Пренс.

"Люди хотят знать, что происходит. Мы стремимся к тому, чтобы они (Месси, Мбаппе и Рамос) продолжили играть за нас", - заявил Аль-Хелаифи.

"Мы изучим нашу стратегию и убедимся, что мы все делаем правильно. Мы не собираемся делать никаких ошибок. Я думаю, очень важно, чтобы мы сейчас сосредоточились на нашем сезоне. Мы также ориентируемся на нашу молодежь. Мы продолжим инвестировать в клуб и преобразовывать нашу академию".

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На данный момент ПСЖ лидирует в чемпионате Франции опережая ближайшего преследователя в лице Марселя на 7 очков. При этом парижане снова вылетели из Лиги чемпионов на ранней стадии, уступив мюнхенской Баварии с общим счетом 0:3.

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