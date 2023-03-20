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ПСЖ определился с будущим Галтье

Специалист продолжит работать с парижанами, как минимум, до конца сезона.
Сегодня, 15:53
Кристоф Галтье / Getty Images
Кристоф Галтье / Getty Images

Французский ПСЖ проводит довольно блеклый сезон под руководством Кристофа Галтье, чье положение является крайне шатким.

Как сообщает издание L'equipe, парижане пока не будут увольнять Галтье несмотря на провал в ЛЧ и ряд неуверенных игр в чемпионате Франции.

При этом источник отмечает, что руководство клуба уже изучило альтернативы местному специалисту и готово принять решение об отставке по завершению сезона.

Наомним, вчера ПСЖ проиграл Ренну со счетом 0:2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Галтье

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