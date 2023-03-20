ПСЖ определился с будущим Галтье

Специалист продолжит работать с парижанами, как минимум, до конца сезона.

Французский ПСЖ проводит довольно блеклый сезон под руководством Кристофа Галтье, чье положение является крайне шатким.

Как сообщает издание L'equipe, парижане пока не будут увольнять Галтье несмотря на провал в ЛЧ и ряд неуверенных игр в чемпионате Франции.

При этом источник отмечает, что руководство клуба уже изучило альтернативы местному специалисту и готово принять решение об отставке по завершению сезона.

Наомним, вчера ПСЖ проиграл Ренну со счетом 0:2.