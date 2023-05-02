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ФИФА требует больше денег за трансляцию женского ЧМ-2023

Джанни Инфантино хочет получить от европейских стран больше денег, шантажируя их отказом от предоставления прав на трансляцию турнира.
Сегодня, 21:04
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

В июле 2023 года начнется девятый в истории женский чемпионат мира по футболу, который пройдет на полях Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает Sky Sports, до сих пор не было объявлено о сделке на трансляцию турнира в Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

А все дело в том, что, по мнению президента ФИФА Джанни Инфантино, эти страны сделали "разочаровывающие" и "неприемлемые" финансовые предложения.

"Сегодня я повторил свой призыв к вещателям заплатить справедливую цену за медиаправа на женский чемпионат мира по футболу 2023 года", - заявил Инфантино.

"Мы сделали свое дело: ФИФА увеличила призовой фонд до 152 миллионов долларов, что втрое превышает сумму, выплаченную в 2019 году, и в 10 раз больше, чем в 2015 году (до того, как я стал президентом ФИФА)".

Источник: Getty Images

"Тем не менее, предложения от вещателей, в основном из европейских стран "Большой пятерки", по-прежнему очень разочаровывают и просто неприемлемы, особенно если учесть, что:

  • 100% любых уплаченных сборов за права пойдут прямо на женский футбол, в нашем стремлении продвигать действия по обеспечению равных условий и оплаты;
  • общественные вещатели, в частности, обязаны продвигать женский спорт и инвестировать в него.
  • количество просмотров женского ЧМ составляет 50–60% от показателей мужского ЧМ (что, в свою очередь, является самым высоким показателем среди всех соревнований); при этом предложения вещателей европейских стран "Большой пятерки" на женский ЧМ в 20-100(!) раз ниже, чем на мужской ЧМ;
  • конкретно, в то время как вещатели платят 100-200 миллионов за мужской ЧМ, они предлагают только 1-10 миллионов за женский ЧМ.

"Это пощечина всем великим футболисткам, выступающим на чемпионате мира и, по сути, всем женщинам во всем мире. Поэтому, чтобы быть предельно ясным, наш моральный и юридический долг — не продавать дешево женский ЧМ".

"Поэтому, если предложения по-прежнему будут несправедливыми (по отношению к женщинам и женскому футболу), мы будем вынуждены не транслировать женский чемпионат мира в странах "Большой пятерки" Европы".

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"Поэтому я призываю всех игроков (женщин и мужчин), болельщиков, футбольных чиновников, президентов, премьер-министров, политиков и журналистов во всем мире присоединиться к нам и поддержать этот призыв к справедливому вознаграждению за женский футбол. Женщины этого заслуживают! Все так просто!".

Турнир 2023 года станет первым женским чемпионатом мира, который пройдет в рамках пересмотренной коммерческой структуры ФИФА, объявленной в 2021 году, которая впервые "отделила" женские игры от мужских, что позволило брендам вступать в партнерские отношения исключительно для своих программ женского футбола.

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