ФИФА частично сократила 30-месячную дисквалификацию экс-спортивного директора Ювентуса и Тоттенхэма

Бывшему директору Ювентуса и Тоттенхэма Фабио Паратичи частично сократили дисквалификацию после апелляции на решение ФИФА, сообщает The Athletic.

Благодаря этому Паратичи сможет продолжить работу в футболе в той или иной степени.

50-летний итальянец является одним из 11 бывших руководителей Ювентуса, которым запретили заниматься деятельностью в итальянском футболе после того, как Итальянская федерация футбола (FIGC) отстранила их в ходе уголовного расследования, известного как Prisma.

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ФИФА в свою очередь продлила 30-месячную дисквалификацию Паратичи и наложила на него больше ограничений, чем предусмотрено статьей 9 Кодекса спортивной юстиции FIGC, запретив ему "любую деятельность, связанную с футболом" во всем мире.

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Однако адвокаты Паратичи подали апелляцию на запрет в ФИФА, и руководящий орган мирового футбола принял ее, сократив дисквалификацию. Он сможет продолжать работать в футболе, хотя и в уменьшенном объеме, как это предусмотрено первоначальным решением FIGC.

Согласно первоначальному постановлению, Паратичи запрещалось посещать раздевалку до или после игр, а также вести переговоры с игроками и агентами.

Тем не менее, он по-прежнему сможет посещать тренировочную базу и контролировать административную деятельность внутри клуба, например, участвовать и представлять клуб на соответствующих собраниях лиги.