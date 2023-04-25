Ювентусу грозит исключение из еврокубков

Туринский клуб могут отстранить от участия в международных турнирах минимум на один сезон.

УЕФА может исключить туринский Ювентус из еврокубков минимум на один сезон за финансовые махинации.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Европейский футбольный союз проводит собственное параллельное расследование этого дела. Если итальянский суд не вынесет решения до конца июля, судьбу "бьянконери" будет определять Комитет честной игры УЕФА. Туринцев могут отстранить от еврокубков минимум на один год из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей.

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Ранее после апелляции Ювентуса по этому делу клубу вернули 15 очков в турнирной таблице Серии А. Однако туринцев еще ожидает слушание в апелляционном суде Федерации футбола Италии (FIGC).

На данный момент Ювентус занимает третье место в чемпионате Италии. Также туринская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против Севильи. Тем не менее отмечается, что "бьянконери" могут пропустить следующий еврокубковый сезон даже в случае победы в международном турнире.