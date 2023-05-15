Тевес рассказал, почему отказался учить английский язык

Оказывается, у аргентинца все это время была нелюбовь к Британии.

Экс-нападающий МЮ и Сити Карлос Тевес признался, почему отказывался учить английский язык.

Оказалось, что у аргентинца была культурная проблема с английским из-за того, что Фолклендская война сделала с его дядей.

Отметим, что в 1982 году произошел вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией по поводу принадлежности Фолклендских осторов. В том конфликте принял участие дядя Карлоса.

"У меня была культурная проблема с английским языком. Я не хотел его учить. Я хотел, чтобы партнеры учили испанский.

У меня есть дядя, который играл за Ривер Плейт. Он единственный, кто поддерживает Ривер в моей семье. Он играл за дубль и был призван на войну, когда собирался дебютировать за основную команду.

В дальнейшем он страдал и стал алкоголиком. Это сильно повлияло на меня, поскольку мы были очень близки.

Я думал: "Ладно, я приехал в Англию работать, но погружаться в культуру не собираюсь. Если вы хотите со мной поговорить, учите испанский, потому что учить английский я не стану", приводит слова Тевеса The Telegraph.

Напомним, ранее Карлос Тевес поддержал Месси в его конфликте с ПСЖ.