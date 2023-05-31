Бензема получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии

Один из лидеров мадридского Реала может покинуть команду.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 35-летний футболист получил официальное предложение от недавно выигравшего чемпионат страны Аль-Иттихада.

По информации источника, саудовский клуб готов платить действующему обладателю Золотого мяча около 100 миллионов евро за сезон без учета различных бонусов. Аль-Иттихад ожидает окончательного ответа игрока в ближайшее время.

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Отмечается, что Бензема сообщил о предложении президенту Реала Флорентино Пересу и в мадридском клубе также ждут, какое решение примет футболист.

В нынешнем сезоне французский форвард провел в составе Реала во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет 30 голов и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема может продлить контракт с Реалом.